Auser: un nuovo pulmino acquistato grazie alle donazioni delle aziende

Un pulmino nuovo di zecca, con tutti i presidi di sicurezza necessari per il trasporto sociale: questo il regalo che si è fatto l’Auser grazie alle donazioni delle aziende solidali del territorio. Un veicolo, attivo già dalla mattina di venerdì 10 gennaio. Questo meraviglioso regalo è a disposizione di tutti i cittadini della Val Tidone e non solo: verrà utilizzato per il trasporto sociale gratuito di Auser Filo d’Argento di Castel San Giovanni.

