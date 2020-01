Tregua finita, nuovi sforamenti di Pm10. Dall’inizio dell’anno sette giorni “fuorilegge”

Dopo due giornate di tregua, le polveri sottili sono tornate ad invadere Piacenza. Ieri, venerdì 10 gennaio, la centralina Giordani Farnese a ridosso del centro storico, ha registrato 71 microgrammi per metrocubo, ben oltre la soglia limite di 50. Sessantasei il valore indicato dalla centralina di Montecucco. Ieri ha sforato anche quella di Besenzone (51 microgrammo per metrocubo). Mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio i valori erano rimasti al di sotto di 50. Dall’inizio dell’anno, sette giorni su dieci sono state fuorilegge. Al momento non sono previsti provvedimenti emergenziali. La situazione sembra destinata a non migliorare, nei prossimi giorni, infatti, non sono previste precipitazioni.

