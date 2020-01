Scuole Sicure, in arrivo nuovi occhi elettronici per combattere lo spaccio di droga

Nel pacchetto Scuole Sicure richiesto per i finanziamenti al Ministero dell’Interno ci sono anche le telecamere mobili, ordinate e dunque pronte al debutto al massimo entro la primavera: “Serviranno soprattutto a intercettare e disincentivare fenomeni di spaccio davanti agli istituti scolastici”, annuncia l’assessore Luca Zandonella. “Non le utilizzeremo solo per questo obiettivo ma anche per altri, ad esempio per contrastare l’abbandono di rifiuti o in caso di sversamenti illegali nei corsi d’acqua“.

