Lite in un bar degenera in una coltellata. Muore un uomo colpito a una gamba mentre sale in auto

Un uomo è morto dopo essere stato accoltellato da un altro uomo al culmine di una lite che sembrerebbe essersi scatenata per futili motivi in un bar di Caorso. La vittima è Rocco Bramante, appartenente alla comunità sinti di Caorso, sarebbe stata raggiunta da un fendente a una gamba mentre stava salendo in auto per allontanarsi dal luogo dell’alterco, e pare abbia guidato fino alla locale stazione dei carabinieri per chiedere aiuto.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale di Piacenza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’aggressore sarebbe stato arrestato.