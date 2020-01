Dogo argentino semina il panico in centro storico, in campo task force per il recupero

Ha suscitato grande apprensione nella mattinata di lunedì 13 gennaio un dogo argentino sfuggito al controllo dei proprietari in centro storico a Piacenza. Il cane di colore bianco dall’area di piazza Cavalli ha raggiunto piazza Cittadella inseguito dai proprietari stessi e dai cittadini ai quali si sono prontamente aggiunte le guardie zoofile di Fare Ambiente, il soccorso veterinario con l’ambulanza e la polizia municipale. Durante la fuga, il dogo avrebbe aggredito alcuni cani e alle 10 ha raggiunto l’area verde attorno a Palazzo Farnese dove gli esperti hanno tentato di avvicinarlo per il recupero. L’operazione è riuscita dopo circa tre quarti d’ora. Nel giardino di Palazzo Farnese gli uomini di Aisa e le guardie zoofile hanno giocato con l’animale per calmarlo. Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia municipale.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà