Guasto all’acquedotto, oggi i lavori: chiusa via IV Novembre

Oggi, lunedì 13 gennaio, a Podenzano rimarrà chiusa al transito via IV novembre nel tratto compreso tra l’impianto semaforico e via Dalla Chiesa. L’interdizione alle auto si rende necessaria a causa di alcuni lavori per il ripristino del servizio acquedottistico in seguito a un guasto che potrebbe far registrare per tutta la giornata problemi al servizio idrico destinato ai residenti della zona.

