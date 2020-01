Lo smog torna alle stelle: da domani tre giorni di blocchi emergenziali

I piccoli miglioramenti della settimana scorsa erano solo una illusione: l’arie di Piacenza, complice anche il clima sfavorevole al ricircolo, è tornata pessima e da tre giorni consecutivi le polveri fini sono tornate sopra la soglia di allarme.

Ieri (domenica ecologica) la centralina di Arpae di Stradone Farnese ha registrato 52 microgrammi per metro cubo di Pm10 (sabato furono 61, venerdì addirittura 71), facendo registrare il nono sforamento del 2020 al limite di 50.

Oggi Arpae, seguendo il protocollo regionale “Liberiamo l’aria”, ha fatto scattare per Piacenza i blocchi emergenziali al traffico: martedì, mercoledì e giovedì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione già in vigore per i mezzi più inquinanti sarà esteso alle auto e ai veicoli commerciali diesel fino alla categoria euro 4 compresa, mentre resta invariato per le tipologie a benzina (pre euro ed euro 1) così come per i ciclomotori e motocicli a due tempi.

Contestualmente, sarà obbligatorio ridurre le temperature di almeno un grado centigrado – fino a un massimo di 19°C – nelle case, negli uffici, nelle sedi associative, nei luoghi di culto e nei locali commerciali, non superando invece i 17°C per le attività industriali e artigianali. Sono esclusi da tale provvedimento ospedali, case di cura, edifici scolastici e strutture sportive.

Inoltre dove è disponibile un impianto di riscaldamento alternativo, vige in questi tre giorni il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, con prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle. Vale per tutti, invece, il divieto assoluto di combustioni all’aperto di qualsiasi genere (falò, barbecue, fuochi d’artificio), così come il divieto di spandere liquami zootecnici, con la sola eccezione delle tecniche con interramento immediato e iniezione diretta al suolo.