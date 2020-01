Degrado totale vicino al cinema, reazioni sui social: “Troppa inciviltà”

Borse, scatoloni, bicchieri, scatole di pop-corn, resti di cibo e chi più ne ha più ne metta. Alcuni cittadini hanno trovato in queste condizioni di degrado un cestino dei rifiuti urbani nel piazzale pubblico davanti all’Uci Cinema, in via Visconti a Piacenza. Così una spettatrice del multisala, mentre stava tornando alla sua auto nel posteggio, ha fotografato e condiviso sui social network l’immagine del bidone straripante. Molti utenti hanno commentato con indignazione: “Quando l’educazione non è di casa”. Qualcun altro, invece, ha detto: “I cestini sono troppo piccoli, ecco quindi le conseguenze. Di certo, c’è troppa inciviltà”.

