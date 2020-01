Guasto al centro stampa: mancata consegna di LibertÃ  agli abbonati

A causa di un guasto alla linea di confezionamento del centro stampa di Mantova, le copie dell’edizione di Libertà di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, non sono state spedite agli abbonati.

La consegna sarà effettuata domani. Per sopperire al disagio, sarà prorogata la durata dell’abbonamento per la mancata consegna.

La direzione di Libertà si scusa per l’inconveniente.