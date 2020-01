Pioggia in arrivo nel weekend. Possibile nevicata in montagna

Secondo le previsioni meteorologiche quello in arrivo è un fine settimana di maltempo. Il rammarico è minimo per gli abitanti della pianura in attesa della pioggia purificatrice di un’aria ormai irrespirabile.

“Dopo quaranta giorni di anticiclone che ha portato sole in generale e nebbia in pianura – spiega Vittorio Marzio di Meteovalnure.it – è in arrivo il primo anticiclone atlantico del nuovo anno che porterà pioggia da venerdì sera (17 gennaio) a domenica, la giornata più brutta sarà quella di sabato. Oltre i 500 metri potrebbe cadere la neve”.

Secondo l’esperto si tratterà di una perturbazione che porterà circa 20 millimetri di pioggia, in linea con le medie del periodo. Dalla prossima settimana potrebbe arrivare il freddo intenso.

