Non solo frutta: tre ricette con le mele a Pronto in Tavola

S’intitola “Una mela al giorno” la prossima puntata di Pronto in Tavola, il format culinario di Telelibertà in onda stasera alle ore 20.30 sul canale 98 o 598 del digitale terrestre. La cuoca Debora Saccardi, affiancata dalla conduttrice Laura Fregoni, illustrerà tre ricette con protagonista questo frutto dagli svariati utilizzi: mezze maniche rigate con mele, pancetta affumicata e brie; tournedos al vino rosso con purea di mele e mele caramellate; e strudel di mele con crema chantilly.

“Una mela al giorno”, quindi, non solo per togliere il medico di torno ma anche per leccarsi i baffi a tavola. Questo frutto, del resto, è davvero prezioso per il nostro organismo perché – fra le altre cose – aiuta a contrastare il colesterolo e a regolarizzare l’attività intestinale. La mela si presta per numerose preparazioni, sia dolci che salate: è possibile mangiarla cruda, cotta, con o senza la buccia.

Il programma andrà in replica venerdì alle ore 12.30.