Un macchinario gli schiaccia la gamba: operaio in gravi condizioni

Brutto infortunio sul lavoro alla Rdb di Alseno, azienda che si occupa della costruzione di edifici prefabbricati. Per cause ancora in fase di accertamento questa mattina, 17 gennaio, un macchinario è caduto addosso a un operaio, che ha rimediato serie ferite ad una gamba. Sul posto è giunta l’eliambulanza che ha condotto il ferito, in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita, all’ospedale di Parma.

