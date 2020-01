Fine settimana con il maltempo: in collina attesa la neve

Buone notizie per il polmoni dei piacentini: la perturbazione che già dalla serata di ieri ha interessato la nostra provincia, dovrebbe durare per tutto il fine settimana, ripulendo così l’aria dalla cappa di smog che sta soffocando Piacenza e provincia da ormai tre settimane.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi, 18 gennaio: sono attese precipitazioni in pianura e addirittura nevicate sulle colline. Dai 600 metri sono previsti accumuli di 10 centimetri.

Domani, domenica 19 gennaio, massima attenzione sulle strade perché, oltre al maltempo, sono previste nebbie anche intense.

