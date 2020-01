Auto centra un furgone e finisce nel canale: paura a Chiavenna Landi

Tanta paura nella tarda mattina di oggi, lunedì 20 gennaio, lungo la strada che da Chiavenna Landi conduce a Cortemaggiore, quando un’auto e un furgone della segnaletica stradale sono rimasti coinvolti in un incidente. Stando a una prima ricostruzione pare che l’auto fosse intenta a superare il furgone il quale, nel girare a sinistra in una stradina secondaria, non è riuscito ad evitare lo schianto. L’auto, in seguito al violento scontro, è finita in un canale che costeggia la carreggiata. I conducenti dei veicoli se la sono cavata con un grosso spavento. Sul posto è intervenuta la polizia dell’Unione bassa Val d’Arda fiume Po.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà