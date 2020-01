Scontro tra due mezzi all’Orsina, spavento ma nessun ferito

Uno scontro tra un’auto e un pick-up si è verificato nella mattinata di lunedì 20 gennaio tra via dell’Industria e via Orsi. Non si sono registrati feriti. La dinamica è al vaglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i tecnici di Sicurezza&Ambiente per il ripristino della viabilità.

