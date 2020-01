Tremendo incidente tra tre auto a Pontenure: tre feriti, uno è gravissimo. Strada chiusa

Terribile schianto sulla via Emilia, alle porte di Pontenure: per cause ancora da chiarire, tre vetture si sono scontrate e i guidatori sono rimasti feriti. Le condizioni di uno sono particolarmente serie, tanto che è arrivato sul posto l’elisoccorso per portarlo all’ospedale di Parma. Gli altri due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza.

Distrutte le auto: una ha finito la corsa nel canale, le altre due hanno muso e fiancata pesantemente danneggiate.

Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale.

Strada temporaneamente chiusa al traffico, con pesanti disagi alla circolazione.

