Omaggio al Klimt: pasticceria realizza una torta con la “Signora”

Il “Ritratto di signora” di Klimt diventa un’opera d’arte tutta da gustare. E’ l’omaggio che la pasticceria Dolce & Caffè di Piacenza ha creato per rendere onore al dipinto, ritrovato a dicembre scorso. Colori vivaci, pan di spagna e crema, sono gli ingredienti perfetti, che miscelati, hanno riprodotto il famoso quadro in versione “dolce”. “Il nome di Piacenza ha fatto il giro del mondo, e noi abbiamo voluto rendere onore a quest’opera e a ciò che rappresenta per la nostra città – spiega Francesco Carminio – titolare della pasticceria.

