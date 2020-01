Sbanda e si schianta contro il guardrail prima di essere travolta da un Bmw: muore piacentina di 23 anni

Tragico incidente nella tarda serata di giovedì 23 gennaio lungo l’autostrada A21, a Caorso. Una ragazza piacentina di 23 anni ha perso la vita dopo essersi schiantata con la sua Peugeot che viaggiava in direzione Torino, contro il guardrail prima di essere travolta da una Bmw sopraggiunta alle sue spalle. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla giovane, sbalzata sul manto stradale a decine di metri di distanza dal luogo dell’impatto.

Inutili i soccorsi prestati dagli uomini della Pubblica Assistenza di Monticelli e del 118 di Cremona. Sul posto anche gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco di Piacenza che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area.

