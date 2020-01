Tir impazzito alle porte di Podenzano: schianto contro una casa

Grave incidente oggi alle porte di Podenzano dove, poco dopo le 21, un autista di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante e, dopo una paurosa sbandata, si è schiantato contro il muro di una abitazione situata lungo strada Valnure. Un impatto spettacolare che ha fatto temere il peggio ma, fortunatamente, il conducente non avrebbe riportato ferite eccessivamente gravi. Il traffico è stato ovviamente bloccato per consentire ai vigili del fuoco la messa in sicurezza dell’area e per procedere alla successiva rimozione dell’autoarticolato. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 22.30. Sul posto anche la polizia municipale dell’Unione Valnure e della Polstrada.

