Tragedia in A21, Piacenza piange Valentina: aveva 22 anni. Lunedì l’autopsia

Abitava a Montale e lavorava in un fast food a Cremona Valentina Zaia, la 22enne che nella serata di ieri, giovedì 23 gennaio, ha perso la vita in un incidente avvenuto in autostrada A21.

In base a una prima ricostruzione, intorno alle 21 nei pressi del casello di Caorso, l’auto condotta dalla giovane che rientrava a Piacenza ha sbandato, è finita contro il guard rail e dopo un testacoda si è fermata al centro della carreggiata. Poco dopo è sopraggiunta una Bmw che ha travolto il mezzo e per la giovane non c’è stato nulla da fare. Illeso il 34enne alla guida della Bmw.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada di Cremona mentre la procura ha disposto il sequestro delle automobili coinvolte. L’autopsia sul corpo della giovane vittima verrà effettuata lunedì mattina al cimitero di Piacenza.

Nella tragedia ha perso la vita anche il cane della vittima soccorso dalle Guardie zoofile di Fareambiente Piacenza.