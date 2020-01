All’esame per la patente con un dispositivo elettronico: denunciato

Un 36enne nigeriano residente nel Piacentino si è presentato all’esame di teoria per conseguire la patente ma il suo atteggiamento sospetto ha indotto l’esaminatrice a contattare i carabinieri. I militari sono intervenuti alla sede della Motorizzazione civile di Piacenza che hanno effettuato una verifica e hanno appurato che il 36enne aveva con se due cellulari e un dispositivo elettronico con alcuni cavi in grado di collegarsi con l’esterno. Il materiale è stato sequestrato e lo straniero denunciato per falsità ideologica e falsa attribuzione di lavori altrui.

