Golf nera con due sospetti a bordo: “Chiamate le forze dell’ordine e avvertite i vicini anziani di non aprire a nessuno”

Auto sospetta tra Monticelli e Fiorenzuola. I carabinieri lanciano un appello alla popolazione: “Se avvistate una golf nera con a bordo due soggetti vestiti di scuro, di cui uno alto un metro e ottanta e con la barba incolta, avvertite immediatamente le stazioni di competenza o le forze dell’ordine in generale”. I militari invitano anche ad avvertire i vicini di casa più anziani ribadendo di non aprire la porta a nessuno e di chiamare subito il 112 o 113 in caso di dubbio o necessità”. I due soggetti sarebbero truffatori che si fingono finti tecnici dell’acqua per mettere a segno colpi in zona.

