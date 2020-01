Olocausto, al giardino della Memoria la commemorazione

Si celebra oggi, lunedì 27 gennaio, anche a Piacenza, la Giornata della memoria, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Settantacinque anni fa venne scoperto il campo di sterminio di Auschwitz e furono liberati i superstiti.

Questa mattina, alle 11.30 al Giardino della Memoria – con ingresso dal civico 6 di Stradone Farnese,

è in programma la cerimonia istituzionale di commemorazione.

Interverranno il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri e il prefetto Maurizio Falco.

Nell’occasione sarà consegnata, in memoria di Luigino Tavani, la medaglia d’onore concessa ai cittadini italiani, militari e civili (ovvero ai familiari dei deceduti), deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra durante l’ultimo conflitto mondiale.