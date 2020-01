Dà in escandescenza e distrugge l’ambulanza della Croce Rossa

La richiesta di intervento al 118 è arrivata nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio in Val Luretta per un ragazzo che non si sentiva bene. I soccorritori della Croce Rossa, arrivati sul posto, hanno notato che il paziente era particolarmente agitato e hanno richiesto, come da prassi, il supporto dei carabinieri. In aiuto ai soccorritori sono arrivati anche l’ambulanza infermieristica di Castel San Giovanni e la guardia medica. Quando il giovane è uscito dall’abitazione ha sferrato un calcio contro l’ambulanza distruggendo il vetro laterale.

“Mi complimento con i nostri volontari che si sono mostrati molto preparati informando subito la centrale operativa che ha allertato le forze dell’ordine – ha commentato Alessandro Guidotti, presidente provinciale della Croce Rossa –. Grazie anche ai militari e al personale medico e infermieristico che è intervenuto con professionalità evitando conseguenze peggiori. L’ambulanza è danneggiata ma è stata subito portata in officina per la riparazione”.

