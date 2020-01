“Siamo tranquilli, ma non usciamo di casa”: La vita e il lavoro in Cina dell’imprenditore Emanuele Scotti

Tra i piacentini che vivono in Cina ci sono vari imprenditori. Uno di questi è Emanuele Scotti della ditta Bolzoni di Casoni di Gariga, amministratore delegato della Bolzoni Auramo Meyer con sede a Wuxi, a cento km a nord di Shangai e a quasi mille km da Wuhan, epicentro della epidemia che sta colpendo il paese asiatico.

Lo abbiamo raggiunto con una videochiamata per farci raccontare come si vive nella sua città.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà