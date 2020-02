Tragedia nella notte: dopo lo schianto contro un albero, le fiamme non concedono scampo a due giovani

In via Gadolini

Ancora una notte di sangue sulle strade cittadine: intorno alle 4 di domenica 2 febbraio infatti, due giovani hanno perso la vita in seguito alla schianto dell’auto sulla quale viaggiavano, distrutta dopo il terribile impatto contro un albero situato ai margini della carreggiata. È accaduto in via Gadolini. Subito dopo l’impatto, la vettura, una Renault Clio, è stata avvolta dalle fiamme e per i due giovani all’interno dell’abitacolo, sembra un uomo e una donna, non c’è stato scampo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del 118 e della Croce Rossa, oltre agli agenti della polizia stradale che sta eseguendo gli accertamenti del caso, volti anche a risalire con certezza all’identità delle due vittime.