La Clio rossa che passa alla rotonda: l’ultima immagine prima dello schianto fatale IL VIDEO

Sono da poco passate le 3.05 della notte tra sabato e domenica, quando le telecamere che sorvegliano il traffico alla rotonda tra via Pietro Cella e via Veneto riprendono la Clio rossa su cui viaggiavano Metodij Vitanov e la cugina Maryia Vitanova. E’ l’ultima immagine disponibile prima del terribile incidente che li vedrà coinvolti poche centinaia di metri dopo, in via Gadolini. Uno schianto contro un albero al lato della carreggiata che non lascerà scampo ai due giovani di origine macedone.

