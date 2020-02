Lo smog cala nella domenica ecologica dopo due giorni di aria irrespirabile

Dopo due giorni con lo smog alle stelle, la domenica ecologica ha dato un po’ di tregua ai polmoni dei piacentini. Venerdì le polveri fini avevano raggiunto quota 68 microgrammi per metro cubo, sabato addirittura 73. Ma nella giornata di ieri, in cui era previsto il blocco dei mezzi più inquinanti in occasione della domenica ecologica, le Pm10 sono rientrate sotto il limite di 50, precisamente a quota 41.

La situazione resta comunque molto critica: il mese di gennaio 2020 ha fatto registrare ben sette superamenti del limite rispetto al primo mese del 2019.