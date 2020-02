Smog, sit in ambientalista. “In emergenza stop a inceneritore e cementifici”

Lo smog uccide occorre intervenire subito: è questo il senso della protesta lanciata da Legambiente con Velolento, Amolabici e altre associazioni ambientaliste. Una cinquantina di attivisti, da piazzetta San Francesco, ha raggiunto Palazzo Mercanti dove era in corso il consiglio comunale. La proposta è quella di evitare l’ingresso delle auto in città grazie all’utilizzo dei parcheggi scambiatori e di bus navetta con corse frequenti. Inoltre i movimenti ambientalisti chiedono di bloccare l’attività dell’inceneritore e dei cementifici nei giorni in cui scattano le misure emergenziali antismog.

