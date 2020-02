Blackout elettrico in serata, diverse zone di Rottofreno al buio

Intervento in corso





Si registrano ancora una volta guasti alla linea elettrica a servizio della pubblica illuminazione, ma anche delle abitazioni private, in provincia. Come avvenuto nelle scorse settimane, questa volta è la zona di Rottofreno ad essersi ritrovata al buio a causa di un black-out che potrebbe essere dovuto a un incidente sulla linea provocato dal forte vento spirato nella giornata odierna. È stato il sindaco della cittadina Raffaele Veneziani a confermare la notizia attraverso un post pubblicato sui social network: “Ho personalmente avvertito il servizio emergenze di Enel Distribuzione, ma non è nota la causa del guasto.

Appena possibile darò informazioni sui tempi di previsto ripristino del funzionamento”. Questo il messaggio del primo cittadino che in seguito ha aggiornato la situazione, informando del progressivo ritorno alla normalità in alcune zone grazie agli interventi dei tecnici. Rimangono però diverse zone ancora prive di energia elettrica.