Raffiche di vento forte sulla città: alberi e rami caduti, due strade bloccate. Pianta crolla su asilo

La sferzata di vento, come anticipato dalle previsioni meteorologiche, è arrivata anche sul Piacentino, lasciando sul terreno una scia di rami caduti, di danni e anche di alberi divelti.

Nel primo pomeriggio di martedì 4 febbraio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boselli, dove la forza del vento ha divelto la struttura metallica di un edificio. Tra i danni si contano anche un albero divelto nel giardino di un asilo di via Penitenti, nella zona della Farnesiana; una pianta caduta in via Galilei e una in via Fornari (dove ha bloccato la strada), entrambe a Pittolo; altri alberi alla Besurica in via Faggi (dove ha ostruito la carreggiata), nei sentieri pedonali tra via Bartoli e via Marzioli. Anche il provincia si sono registrati alberi caduti, come a Castell’Arquato e Castelvetro.