Emergenza negli aeroporti, due soccorritori piacentini pronti a partire

Dodici ore di tempo per reperire soccorritori disponibili per impieghi negli aeroporti italiani a causa dell’emergenza legata al coronavirus.

La richiesta è arrivata alla Croce Rossa di Piacenza lunedì sera 3 febbraio e, nel giro di poche, ore il presidente Alessandro Guidotti ha comunicato due nominativi di soccorritori pronti a partire per dedicare il loro tempo alla collettività.

“Ringrazio i volontari per la loro disponibilità, siamo orgogliosi di avere personale formato pronto a partire con disponibilità immediata per mettersi a servizio dei cittadini” ha dichiarato Guidotti che sottolinea la necessità per l’organizzazione di formare nuovi volontari.

L’incontro informativo dedicato al corso 2020 è in programma il 17 febbraio alle 20.30 alla Caritas di via Giordani a Piacenza.