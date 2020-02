Senzatetto privo di vita nel sottopasso: morte naturale o caduta accidentale

E’ morto per cause naturali o per una caduta accidentale l’uomo trovato senza vita il 4 febbraio scorso nel sottopasso di via dei Pisoni a Piacenza. Il cadavere, quando è stato trovato presentava alcune ecchimosi alla testa. La polizia ha avviato subito le indagini del caso escludendo l’ipotesi di un omicidio.

Il nordafricano, dell’età apparente di circa 55 anni, aveva con sé una bicicletta. L’uomo potrebbe essere caduto in seguito a un malore. Con ogni probabilità non aveva dormito nel sottopasso dove non erano presenti coperte o giacigli improvvisati.

Il cadavere dell’uomo era stato notato da un passante che aveva telefonato al 118. L’incidente potrebbe essere avvenuto qualche ora prima dell’arrivo dei soccorsi. La salma è stata messa a disposizione della procura che quasi certamente disporrà un esame autoptico o un esame esterno sul cadavere. Aperte quindi varie ipotesi sulla morte del senzatetto: l’uomo potrebbe essere caduto dalla scala mentre scendeva reggendo la bicicletta, forse è banalmente scivolato e battendo la testa potrebbe essere deceduto sul colpo. Oppure si è trattato di un malore.