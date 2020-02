Tragedia di via Gadolini, domani l’ultimo saluto a Maryia e Todi nella chiesa di San Fermo

L’ultimo saluto a Maryia Vitanova e Metodij Vitanov, le due giovani vittime del terribile schianto di sabato notte in via Gadolini, verrà dato domani (giovedì 6 febbraio) alle ore 14.30 nella chiesa di San Fermo in via Cittadella a Piacenza, sede della comunità ortodossa macedone del nostro territorio. Il funerale verrà celebrato da Padre Kliment Misanj, che nei giorni scorsi ha espresso profondo dolore per la scomparsa dei due cugini poco più che ventenni. Dopo le esequie la salma di Maryia verrà rimpatriata in Macedonia, mentre Metodij – detto Todi – verrà sepolto a Piacenza. Domenica sera, alle ore 19, nella chiesa di San Fermo si terrà inoltre un momento di preghiera in ricordo dei due ragazzi tragicamente scomparsi.

Nelle ultime ore, diversi amici e conoscenti di Maryia e Metodij si sono recati ai piedi dell’albero di via Gadolini contro il quale sabato notte si è schiantata la Renaul Clio rossa, lasciando fiori, fotografie e messaggi di cordoglio.