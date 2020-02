Addio a Renato Morisi, titolare della storica enoteca di via Roma

E’ scomparso stanotte Renato Morisi, titolare della nota e omonima enoteca di via Roma, quasi all’incrocio con via Cavour. Era arrivato a Piacenza con la moglie Angela nel 1966 da Ronco di San Giorgio, subentrando a una vecchissima bottiglieria di cui i libri storici di Piacenza ci tramandano testimonianza attraverso le fotografie dell’Archivio Croce. E’ stato un precursore, negli anni in cui la parola enoteca era pressoché sconosciuta e la vendita del vino avveniva per lo più con il prodotto sfuso o in damigiana: Renato fu tra i primissimi a portare a Piacenza le migliori bottiglie italiane dalla Toscana e dal Piemonte, ma anche gli introvabili vini del Reno. Fino all’anno scorso scendeva ancora dall’abitazione all’enoteca, nella cui gestione lo ha sostituito con uguale passione e competenza la figlia Tiziana. Renato si è spento alla soglia dei 91 anni.

