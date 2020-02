La leucemia si è portata via Mboop, il migrante innamorato di Piacenza

Era partito con un bagaglio pieno di speranze. Speranze che Mboob Pa Modou, migrante originario del Gambia, non ha mai voluto abbandonare. Nemmeno quando, arrivato a Piacenza, ha scoperto di essere malato: leucemia.

Mercoledì scorso, anche l’ultima luce di speranza si è spenta, lasciando in chi lo ha conosciuto un vuoto difficile da riempire. In questi giorni su iniziativa di alcuni richiedenti asilo, connazionali e non solo, è partita una raccolta fondi da destinare alla famiglia in patria. Da parte sua Carlo Loranzi, referente della struttura che lo ha ospitato negli ultimi sei mesi dopo essersi trasferito a seguito della chiusura del Don Zermani, ha deciso di farsi carico della spese per rimpatriarne le spoglie, riportandolo a casa per l’ultima volta.

