“Hanno avuto il coraggio di aprire nuove attività”. Premiati 7 imprenditori

Il comune di Castel San Giovanni ha premiato sette giovani nuovi imprenditori che, nel 2019, hanno avuto il coraggio di avviare un’attività in proprio in città. Ad ognuno di loro è stato riconosciuto un contributo di 800 euro per abbattere le spese di avviamento. Tra di loro c’è anche una giovane parrucchiera cinese che il sindaco Lucia Fontana ha voluto abbracciare come gesto dimostrativo nei confronti di chi in questi giorni evita contatti con le comunità cinesi. “Qui non abbiamo paura” ha affermato il primo cittadino.

