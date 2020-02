Atmosfere noir nella graphic novel di Marco Ceruti “Shades of Blue”

Tre racconti tenuti insieme dal filo rosso, anzi blu, della musica. La graphic novel del piacentino Marco Ceruti “Shades of Blue”, presentata alla libreria Fahrenheit 451, evoca atmosfere noir, il cinema europeo degli anni ’50/’60, i colori intensi di un’estate brasiliana e di una metropoli sotto la pioggia. L’illustratore pubblicitario, partito dalla nostra città appena ventenne, per vivere la Milano da bere degli anni Ottanta, ora si è dato al fumetto ricco di colori, scoperti nella sua Piacenza avvolta nel grigiore nebbioso o nel rosso accecante dei mattoni al sole.

