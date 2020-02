Prostituzione: dalle strade alle case. Corteo silenzioso contro la tratta

Un corteo silenzioso illuminato da una candela lilla e guidato dallo striscione “Fermiamo la domanda” ha attraversato il centro di Piacenza dal Pubblico Passeggio a piazza Duomo per dire “no” alla tratta di delle donne. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Papa Giovanni XXIII e ha visto la partecipazione di un centinaio di cittadini, autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine. In base ai dati raccolti delle Unità di strada, il numero di donne che si prostituiscono lungo le vie di Piacenza è diminuito ma il fenomeno, come confermato dalla questura, si è trasferito nelle abitazioni. Gli ultimi dati parlano di 66 ragazze in strada, in arrivo dall’Est Europa e dall’Africa, prevalentemente Nigeria. Nel 2019 il camper comunale è riuscito ad inserire nei percorsi di protezione sociale 24 ragazze. L’associazione Papa Giovanni XXIII sta cercando di sensibilizzare i più giovani a partire dagli studenti con gli incontri nelle scuole.

