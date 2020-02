“Se mangi bene vivi a lungo”: piccoli sensibilizzati sulla prevenzione dell’ictus

Sensibilizzare alla prevenzione dell’ictus partendo dai più piccoli. È questo lo scopo di “Il duca Colpo”, il progetto dell’associazione A.L.I.Ce (Associazione lotta all’ictus cerebrale) che, in collaborazione con gli educatori Andrea Roda e Sara Dallavalle, ha coinvolto due classi terze della scuola elementare Alberoni nella realizzazione di video-spot e cartelloni per sottolineare l’importanza di una sana alimentazione e di una buona forma fisica per prevenire l’ictus cerebrale. Il risultato del percorso è stato presentato alla biblioteca Passerini Landi tra gli applausi di genitori, educatori e giovani studenti.

