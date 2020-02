Chiede risarcimento per l’incidente con un cinghiale, no del tribunale

Dopo un incidente stradale causato da un cinghiale si rivolge al giudice di pace e poi al tribunale ordinario di Piacenza per ottenere un risarcimento dalla Provincia ma, in entrambi i casi, la richiesta viene rigettata. Protagonista un automobilista che, nel 2014 sulla strada provinciale 28 in località Rossia di Gossolengo, era rimasto coinvolto in un incidente provocato dal passaggio improvviso di un cinghiale. L’uomo aveva deciso di chiedere un risarcimento per i danni subiti dall’auto.

Secondo il tribunale ordinario di piacenza: “Non è possibile attribuire la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica semplicemente sulla base dell’individuazione dell’ente cui la normativa affida il compito di tutela della suddetta fauna”. Questo il principio ribadito nei giorni scorsi. “La conclusione che si impone – scrive il giudice della sezione civile del tribunale di Piacenza – è che non venga in rilievo un danno risarcibile, bensì un’ipotesi di pure economic loss, cioè di un pregiudizio patrimoniale non risarcibile perché fuori dall’ambito dell’illecito extracontrattuale; pregiudizio che nel caso di specie, appare riconducibile ad un evento – l’impatto con un animale selvatico che si immette all’improvviso sulla strada – certamente prevedibile nel territorio di riferimento, ma altrettanto certamente, o quantomeno ragionevolmente, non evitabile”.

In altre parole, secondo i giudici, l’ente non ha alcuna responsabilità e “l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento”. Il tribunale, richiamando un orientamento espresso dalla Cassazione, ritiene che in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2051 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma (omissis) in forza dell’art. 2043 c.c , in base a cui spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell’ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno”. Il ricorso è stato così rigettato e l’automoblisita è stato condannato al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.