Quasi 150mila euro di multe in un anno e 27 persone denunciate. Lotta al lavoro nero

Cinquantacinque illeciti penali, 27 persone denunciate, 5.741 controlli effettuati, oltre 280 sanzioni contestate per un importo complessivo di 146mila euro. Sono soltanto alcuni dei numeri dell’attività del 2019 svolta dai reparti dei carabinieri forestali della provincia di Piacenza (stazioni e nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale) coordinati dal nuovo comandante, il tenente colonnello Giampiero Rutili. Le attività hanno riguardato diversi settori, in particolare la tutela del territorio, della flora e della fauna. Frequenti gli interventi anche su discariche e rifiuti pericolosi, incendi boschivi, inquinamenti delle acque, tutela agroalimentare e della salute. Non sono mancati gli interventi per contrastare il lavoro nero.

