Il cimitero per animali domestici di Piacenza sorgerà a San Bonico

Il primo cimitero per animali domestici di Piacenza sorgerà a San Bonico. Al termine della procedura di gara, l’amministrazione comunale ha scelto di avvalersi del progetto presentato dall’imprenditrice Rachele Codeghini, denominato “Animae”, che prevede l’ubicazione della struttura nei pressi del camposanto della frazione. Finalmente si darà seguito alla richiesta di molti cittadini di avere un luogo in cui salutare per l’ultima volta i propri amici a quattro zampe.

Agli uffici comunali era pervenuta anche un’altra proposta progettuale: quella del presidente dell’Istituto diocesano di sostentamento del Clero di Piacenza, don Giampiero Esopi, per l’area del cimitero di Mucinasso. A fronte della valutazione di vari criteri tecnici, Palazzo Mercanti ha invece optato per l’area di San Bonico.