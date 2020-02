Cardiologia aperta, boom di prenotazioni a Castel San Giovanni

Tutto esaurito alla prima giornata di “Cardiologia aperta” giovedì 13 febbraio. Oltre 70 persone si sono prenotate per lo screening gratuito organizzato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale unico della Val Tidone. Ad ognuno viene assicurato un elettrocardiogramma prova della pressione e colloquio con il personale medico per la valutazione dei fattori di rischio.

Il reparto ha partecipato alla campagna promossa dalla “Fondazione per il Tuo cuore Onlus” per la sensibilizzazione e prevenzione dei rischi per la salute cardiovascolare.

L’iniziativa prosegue anche nella giornata di domani.