Oltre 14 milioni sottratti alle tasse e false compensazioni per un milione: tre arresti

La guardia di finanza di Castel San Giovanni ha concluso un’importante operazione di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali nel settore dell’edilizia, culminata con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un imprenditore e gli arresti domiciliari per due complici (tra cui un piacentino).

Ai tre vengono contestate false compensazioni di imposta per oltre un milione di euro. Sono stati inoltre constatati oltre 14 milioni di imponibile sottratto a tassazione ed è stato disposto il sequestro di quasi 5 milioni di euro in denaro, azioni e beni mobili.

“Le modalità del gruppo – hanno spiegato gli inquirenti nella conferenza stampa alla Procura di Piacenza – prevedevano il sistematico ricorso alla compensazione con crediti di imposta inesistenti, poiché mai conseguiti e che non risultavano dalle dichiarazioni annuali, fraudolentemente utilizzati per sottrarsi al versamento dei contributi sociali e previdenziali sulle retribuzioni di circa 50 dipendenti”.

L’imprenditore in carcere, di origine serba, nel corso delle indagini si era reso irreperibile ed è stato arrestato dai finanziari che tenevano sotto controllo la filiale di banca in cui aveva un sostanzioso conto corrente: quando l’uomo si è recato allo sportello per ritirare l’ingente somma, i militari sono intervenuti e per lui sono scattate le manette.