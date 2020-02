Dalla Val Tidone al Ghana per studiare tratta e fenomeni migratori

Elena Carrà, trentaduenne di Castel San Giovanni, è reduce da un’esperienza in Ghana dove, per conto di una Ong e dell’Università di Modena Reggio Emilia, dove sta per laurearsi in antropologia, ha portato avanti uno studio sui fenomeni migratori. La giovane ha soggiornato in Ghana per quattro mesi e ha partecipato al progetto di cooperazione internazionale “Stop Tratta” per il contrasto al traffico di esseri umani e all’immigrazione illegale. I dati raccolti in quattro mesi di ricerca sul campo saranno alla base della sua tesi di laurea.

