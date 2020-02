“Questo non è amore”: 30 donne denunciano le violenze grazie all’iniziativa della polizia

San Valentino, festa degli innamorati. Nella giornata simbolica del 14 febbraio, la Polizia di Stato ha fatto tappa con l’iniziativa di sensibilizzazione “Questo non è amore” contro la violenza sulle donne, al centro commerciale Galassia di Piacenza. Trenta donne nel 2019 hanno trovato la forza di denunciare alla polizia le violenze subite tra le mura domestiche dopo aver raccolto il materiale informativo. Oltre trecento i referti del Pronto soccorso di Piacenza emessi lo scorso per donne che avevano subito traumi e lesioni frutto di violenze in famiglia.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà