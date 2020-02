Castel San Giovanni: ore di volontariato per gli studenti sospesi

Il Comune di Castel San Giovanni, il polo superiore Volta e il Centro di Servizio per il Volontariato hanno siglato una convenzione che prevede la possibilità per gli studenti che vengono sospesi dalla scuola di poter riparare impegnandosi in attività di volontariato nelle associazioni locali. Al posto di trascorrere il tempo a casa potranno impegnarsi in attività utili a tutta la comunità. Potranno anche prestare 30 ore di volontariato e ricevere in cambio un credito utile alla valutazione del loro comportamento più tre giorni di assenza giustificata.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà