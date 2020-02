Oggi la domenica ecologica. Limitazioni alla circolazione

Torna oggi, domenica 16 febbraio, a Piacenza la domenica ecologica: dalle 8.30 alle 18.30 saranno dunque in vigore le consuete limitazioni al traffico che dal lunedì al venerdì, negli stessi orari, sanciscono il divieto di circolazione per i mezzi a benzina pre Euro ed Euro 1, i diesel sino alla categoria Euro 3 inclusa, i ciclomotori e i motocicli a due tempi pre Euro. Contestualmente, in occasione della domenica ecologica, Seta conferma la possibilità di viaggiare per l’intera giornata sulle linee urbane del trasporto pubblico con un unico biglietto di corsa semplice.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà