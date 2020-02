Partita l’operazione di rimozione del Frecciarossa deragliato. LE FOTO DEI LAVORI

Non senza difficoltà, è partita l’operazione di rimozione delle carrozze del Frecciarossa deragliato a Ospedaletto Lodigiano lo scorso 6 febbraio. Operazioni avviate nella mattinata di oggi, domenica 16 febbraio, e che proseguiranno per almeno dieci giorni. Ancora da capire le tempistiche per riaprire la linea, ma si parla all’incirca della metà del mese di marzo. I vagoni sono stati imbragati con cavi d’acciaio e poi sollevati da mastodontiche gru che hanno riposizionato le carrozze sui binari.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà